قطر: مهلة حتي أخر ديسمبر لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون تنظيم الوافدين

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد أن أخر موعد لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة ، وسمات العمل ، والزيارات العائلية 31 ديسمبر الجاري، مع خصم 50 % من نسبة قيمة المخالفة.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر: إنه أن عدد من تقدموا لتصحيح أوضاعهم غير القانونية من العمالة الوافدة من كل الجنسيات وصل إلي 20 ألف طلب مخالف لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم .

وأكد الملحق العمالي أنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلي إدارة البحث والمتابعة أو إلي مركز من المراكز الخدمية التالية: مراكز خدمات أم حلال، وأم مسنيم "الصناعية سابقا" ومسيمير، والوكرة ، والريان.

وأشار الملحق العمالي إلى أنه علي الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة السادسة مساءً، وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديًا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.