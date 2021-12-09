التضامن الاجتماعي : فريق أطفال وكبار بلامأوي ينقذ أسرة "المعادي" .. ويوفر شقة سكنية لها

نتقدم بالشكر لكل من ساهم في مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وعلى رأسهم وزارة الداخلية والنيابة العامة

في إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإنقاذ أسرة المعادي المتواجدة بالشارع بلامأوى، تحرك فريق أطفال وكبار بلامأوى لمقر البلاغ بمنطقة المعادي.

وتبين أن الأب أ.م ٥٢ سنة يعمل منجد والزوجة قامت بالهرب منذ ٣ سنوات، وقام الزوج بعمل محضر هروب للزوجة وأبلغ الأطفال أنها توفت طبقا لأقواله، في البداية تم العرض عليه فكرة نقله لدار رعاية رفض بشدة، كما عرض عليه الفريق توفير شقة له لكنه رفض أيضًا وبسبب تعرض الأطفال للخطر وتنفيذًا لقانون الطفل فقد تم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة (خط نجدة الطفل) وعمل بلاغ رقم ٣٣٤٧٥ وتم تحويل البلاغ لوزارة الداخلية لعمل اللازم تجاه الأب.

وعلي الفور تم القبض علي الأب بتهمة تعريض الأطفال للخطر ، وقام فريق أطفال وكبار بلامأوى بحضور التحقيقات في النيابة، وتم إطلاعها علي كافة تفاصيل الحالة والتدخلات التي تمت مع الأسرة وما تم مع الأب من جلسات توعية " تم زيارة الأسرة اكثر من مرة ".

وقام الفريق بالتنسيق مع جروب متطوعي مصر التابع لمؤسسة نبع الحياة للتنمية وتوفير شقة سكنية بمنطقة كوتسيكا وبعض الأثاث وتم إخلاء سبيل الأسرة من سرايا النيابة وتعهد الأب بحماية الأطفال وعدم تعرضهم للخطر.

وقام الفريق باصطحاب الأسرة إلي المنزل الجديد وتم تسكين الأسرة وتم استخراج شهادات ميلاد للأطفال تمهيدًا لدمج الأطفال بالتعليم وسوف يتم متابعة الأسرة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخري.

وتتقدم وزارة التضامن الاجتماعى بالشكر لكل من ساهم في مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وعلى رأسهم وزارة الداخلية والنيابة العامة.