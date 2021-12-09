/665157/فتح-باب-الترشح-لانتخابات-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-14-ديسمبر-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الخاصة بالجبلاية في 5 يناير المقبل، وسيتم التقدم للانتخابات بنظام القائمة وليس الفردي.

وسيتم فتح باب الترشح في الفترة من 14 حتي 20 ديسمبر الجاري.

ولم يتم الاستقرار عن القوائم التي سوف تترشح وتتواجد خلال الفترة المقبلة، وهناك إجتهادات فقط تخرج ولكن ليس بشكل رسمي.

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.