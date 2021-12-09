/665158/محافظ-قنا-يناقش-الموقف-التنفيذي-لمشروعات-الخطة-الاستثمارية-للعام-المالي-الجديد

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، و آليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ، وذلك بحضور كل من حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات تنفيذها في مختلف القطاعات منها ؛ رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة ، الأمن ، المرور ، والإطفاء، وعمليات إحلال وتجديد الوحدات المحلية ، والأبنية التعليمية ، حيث تم التأكيد على سرعة الاستكمال والترسية والمقايسات وإنهاء كافة التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح ، والعمل على تحقيق التنمية في شتى القطاعات .

كما كلَّف الداودي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة رفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مؤكدا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المقرر ، بالإضافة إلى ضرورة رفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة ، و متابعة مدى التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات المنفذة و الجاري تنفيذها ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

و في نهاية الاجتماع ناقش محافظ قنا موقف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة ، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بتلك الملف، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة ، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات التصالح وإجراءات التقنين.