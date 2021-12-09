/665159/إحالة-أب-هتك-عرض-ابنته-وتسبب-في-حملها-بالمرج-إلي محكمة-جنايات

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بإحالة العاطل المتهم بـ اغتصاب وهتك عرض ابنته إلي محكمة جنايات

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ قليل، المنعقدة في العباسية ، بالسجن المؤبد لعاطل المتهم بهتك عرض طفلته (16 عامًا)، بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان وأسامة عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام كمال.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أيضا ان أمر الإحالة، جاء بقيام المتهم العاطل «أحمد. ف»، بهتك عرض واغتصاب المجني عليها طفلته كرها عنها ممارسا ما له من سُلطة وسلطان عليها، بدافع الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، إذ بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا أنفذه بأن استدرج المجني عليها ابنته إلى غرفة بمحل شقة، بعد تأكده من تمام خلوته، وما إن ظفر بها حتى هددها بالإيذاء وحسر عنها ملابسها وقيد حركتها بيديه وجسم فوقها ملامسا مواطن العفة بجسدها خادشا عاطفة الحياء لديها، حتى أنزل ماء الحياة خارجها متسببا في حملها سفاحا.

تحريات رجال المباحث

وأكدت تحريات رجال المباحث، مع الطفلة المجني عليها، أن والدها انفصل عن والدتها منذ حوالي 5 سنوات، وتقيم معه في المنزل بصحبة جدتها العجوزة، وخلال شهر يوليو من العام المنصرم تعدي عليها والدها المتهم جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من عشرين مرة، وخلال تواجدي بالمنزل دائما.