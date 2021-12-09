/665162/بعد-الولادة-وضعت-الجنين-في-الثلاجة-سيدة-مصرية-تهز-الكويت-بواقعة-غريبة

فى واقعة حديثة جرت فى الإمارات، قامت سيدة مصرية بوضع جنينها الذى خرج متوفيًا فى الثلاجة وذلك بعد ساعات من إنجابه.

دوت الخليج

بعد الولادة وضعت الجنين في الثلاجة

ووفقًا لتحريات رجال الأمن فى الكويت، فإنه تم التأكد من أن السيدة قامت بتلك الفعلة بعلم زوجها دون التعرف حتى الآن عن الأسباب التى دفعتهم لذلك.

وتفاصيل الواقعة، جرت عندما شعرت سيدة كائنة بمدينة الفنطاس بألم شديد وهو ما دفعها إلى إجراء فحوصات بإحدى المستشفيات التابعة، ليكتشف الأطباء أنها قامت بحالة ولادة متعثرة وأنجبت طفلة، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كانت قد توفت قبل الولادة أم لا.

سيدة مصرية تهز الكويت بواقعة غريبة

وواجه رجال الأمن والتحريات السيدة وزوجها بالأمر، ليعترفا القيام بذلك قبل يوم واحد من الذهاب بالمستشفى.

ووفقًا لما أشارت إليه صحف عربية، فإنه بعدما توجه رجال المباحث والأمن إلى الشقة وجد أن الجنين موضوع فى ثلاجة المنزل، وهو ما استدعى اتخاذ اجراءات بشأنهما حيث تم احتجاز الزوج ووضع الزوجة قيد الحراسة.