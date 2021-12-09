/665163/على-حسب-عادات-وتقاليد-بلادها-خروج-فتاة-عارية-في-بلكونة-شقة-بالتجمع-الأول

نشر الفسق والفجور.. بهذة الكلمات استدعي أحدي الجيران الشرطة لظهور فتاة عاريه ببلكونة شقة بأحدى منازل بكومبوند في التجمع الأول، انتقلت الأجهزة الأمنية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ظهور فتاة عاريه ببلكونة شقة باحدى منازل بكومبوند في التجمع الأول

التحريات الأولية

أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث في واقعة ظهور فتاة عارية وترتدي ملابس داخلية فقط في بلكونة إحدى الشقة في التجمع الأول، أن الفتاة تقطن مع صديقتها في شقة بمنطقة التجمع الأول وتحمل الجنسية الأوكرانية، وأكدت التحريات الأولية أن هذة الفتاة اعتادت على الخروج بالملابس الداخلية في البلكونة، على حسب عادات وتقاليد بلادها، وقالت الفتاة أمام رجال المباحث، إنها تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها، مشيرة إلى أنها لا تعلم القوانين المصرية ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة، وعندما خرجت في شرفة البلكونة لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.

وفي سياق آخر شهدت محافظة كفر الشيخ، قدم زوج محضراً ضد زوجته والمحامي الخاص به الذي كان يتولي قضيته، يتهمها بإقامة علاقة غير شرعية خلال حبسه على ذمة أحد القضايا، وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 3151 إداري قسم ثان كفر الشيخ

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من اللواء أشرف المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ بتقدم "ص. ع. ع. ع" 42 سنة إلي رجال المباحث، أنه كان محبوسا على ذمة أحد القضايا اخري، والجدير بالذكر أنه بعد خروجه فوجئ بشاب يعطيه فلاشة كمبيوتر خاصة عليها مقاطع فيديو، تظهر فيه زوجته مع المحامي الخاص به والذي كان يختض بقضيته، وتعود الحكاية أيضا إلي علاقة غير شرعية ومحرمة بين المحامي والمجني عليها زوجته، وأيضا خلال إقامة بالمكتب الخاص بالمحامي، ليذهب لتسليمها إلي مركز شرطة ثان كفر الشيخ، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبيان صحة الفيديوهات من عدمه وللتأكيد.