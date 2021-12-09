/665164/وزيرة-التجارة-والصناعة-تفتتح-4-معارض-متخصصة-فى-مجال-الصناعات-الهندسية

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 4 معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية تضمنت "ماك تك" للماكينات والمعدات ومعرض"اندلينج اكسبو" للروافع والاوناش وماكينات التعبئة والتغليف ومعرض "ايرتك" لضواغط ومجففات الهواء والطلمبات و معرض "ايرث موفينج" للمعدات الثقيلة والحفارات واللوادر.

دوت الخليج

وزيرة التجارة تفتح 4 معارض متخصصة فى مجال الصناعات الهندسية

جاء ذلك بحضوراجيت جوبتة، سفير الهند بالقاهرة، ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

وزيرة التجارة: قطاع الصناعات الهندسية يعد احد اهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع:” إن قطاع الصناعات الهندسية يعد احد اهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية، لافتةً الى ان القطاع يوفر آلات ومعدات تعتمد عليها قطاعات صناعية وخدمية اخرى وهو ما يسهم في دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأشارت وزيرة التجارة نيفين جامع، إلى اهمية هذه المعارض في زيادة رواج وتنافسية المنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية بالسوق المصرى والأسواق الخارجية، لافتةً الى أن هذه المعارض تحظى برواج كبير على المستويين الاقليمي والعالمي وهو ما ينعكس في مشاركة 200 شركة من مختلف دول العالم بفعاليات المعارض الأربعة، وفي مقدمتها شركات ألمانية وصينية وتركية وتايوانية وهندية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعارض الداخلية والخارجية فى الترويج والتسويق للمنتجات المصرية إلى جانب الارتقاء بجودة ومواصفات الصناعات المصرية فضلاً عن نقل التكنولوجيات العالمية المتقدمة للصناعة الوطنية، لافتةً إلى الدور الهام لهذه المعارض الأربعة فى توفير آلات ومعدات متطورة تنتج منتج نهائي متميز ومطابق للمواصفات المحلية والعالمية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي.

وأضافت الوزيرة ان الصادرات المصرية لقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية تعد رابع أكبر قطاع مصدر للخارج حيث بلغت خلال 9 أشهر من العام الجاري نحو 2 مليار و 294 مليون دولار مقارنة بمليار و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 42%، مشيرةً الى ان اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية تتضمن بريطانيا وسلوفاكيا والسعودية وتركيا والامارات العربية المتحدة،.