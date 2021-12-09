/665165/رئيس-لجنة-إسكان-يعلن-استجابة-الحكومة-لأهالي-الضبعة-ونقلهم-لـتجمعات-سكنيه-مخططة-والأهالى-تحيا-مصر-والرئيس-السيسىصور-وفيديو

دوت الخليج

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين، ولعل ملف التجمعات السكنية المخططة من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى عهد القيادة السياسية، وخير دليل على ذلك الاستجابة الفورية من قبل السلطة التنفيذية لمطالب أهالي الضبعة، حيث سيتم توفير تجمعات سكنية مخططة شاملة كافة المرافق والخدمات العامة استعدادا لنقلهم إليها وفقا لرؤية وخطة محددة وثاقبة الغرض منها التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فى الوقت الذى سيتم حل أزمة التخطيط العشوائي بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصرى بها جميع الخدمات والمرافق.

وعلى صعيد آخر علق الأهالي على هذه الخطوة، قائلين:" نقف جميعا قلبا وقالبا مع الدولة المصرية، ومع القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان أنه بناء علي عدة طلبات إحاطة وصلت للجنة، قررنا الذهاب بوفد برلماني لمعرفة احتياجات ومطالب الأهالي بمدينة الضبعة وخاصة منطقة التجمعات القروية، لبحث مدي إمكانية مساعدتهم بالتنسيق بين البرلمان والحكومةوأكد رئيس لجنة الإسكان، ان الجمهورية الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبدالفتاح، قائمة في الاساس علي توفير حياة كريمة لكل مواطن، واهم ركيزة في الحياة الكريمة هي توفير سكن ملائم.

رئيس لجنة إسكان يعلن استجابة الحكومة لأهالي الضبعة ونقلهم لـ«تجمعات سكنيه مخططة».. والأهالى «دوت الخليج والرئيس السيسى»«صور وفيديو»

الجدير بالذكر أن وفد اللجنة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يستكمل اليوم، زيارته للمحافظة مرسي مطروح، بجولة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ومنطقة سيدى عبد الرحمن، وبدأت الزيارة يوم الثلاثاء الماضى وتستمر لمدة 4 أيام يتفقد الوفد خلالها عدد من المناطق بالمحافظة.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.