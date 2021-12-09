/665166/بالصور--وزير-الشباب-والرياضة-يكشف--تفاصيل-البطولة-الأفريقية-لكرة-السلة

إقيم اليوم الخميس، إجتماع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور مجدي ابوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ،وممثلي الإتحاد الدولي لكرة السلة ،وممثلي NBA، وذلك من أجل تفاصيل البطولة الأفريقية لكرة السلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة21-8، ثم ‏أنهى الفترة الثانية متقدمًا بنتيجة 37-30، قبل أن يتفوق في الفترة الثالثة بنتيجة 62-50، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 77-71 ‏ويحصل على اللقب الأول في الموسم الجديد. ‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على هليوبوليس في نصف ‏نهائي 83-63، وقدم الفريق أداءً قويًا وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ‏ثلاثية.‏

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي بعد الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، والتي استضافها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، وتوج الأهلي بلقبها على حساب نادي الكويت الكويتي.

وخلال حفل تكريم الفريق الذي أقيم أمس في مقر الاهلي بالجزيرة، جدد الخطيب التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن الفريق كان عند حسن الظن، وعلى قدر المسئولية، بعدما توج باللقب عن جدارة واستحقاق.