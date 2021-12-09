/665167/النائبة-رقية-الهلالي-محافظة-مطروح-تعاني-من-عدم-التخطيط-العمراني-الجيد-صور-وفيديو

قالت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة مطروح تعاني من عدم وضوح في التخطيط للخرائط العمرانية، على الرغم من أنها أولى أسس الجمهورية الجديدة وتحتل مساحتها سدس مساحة الدولة، الأمر الذي يستلزم وجود خطط تنموية ورؤى واضحة لها من شأنها وضعها على الخريطة السياحية والارتقاء بها.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمحافظ مطروح، من أجل الوقوف على بعض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، إضافة إلى متابعة المشروعات القومية التي يتم اقامتها، منوهة إلى ضرورة أن يكون هناك انجاز فعال وسرعة في العمل من أجل التخلص من كافة المعوقات التي تواجه هذه المحافظة السياحية والتي تتجه إليها كافة الأنظار.

النائبة رقية الهلالي: محافظة مطروح تعاني من عدم التخطيط العمراني الجيد

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

وتضمنت الزيارة اليوم تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالكيلو ١٠ بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الحلول المقترحة للتخلص والاستفادة من مياه معالجة الصرف الصحى ومنع تسرب المياه بمنطقة الوادى بمنطقة علوش مع دراسة مقترح نقل المياه عبر خطوط نقل المياه الى منطقة وادى حمزة على بعد ٢٩كم غرب المحطة والاستفادة منها في زراعة نحو ٢١٤٠ فدانًا.

وشهد لقاء المحافظ بأعضاء اللجنة إشادة واسعة بجهود حياة كريمة بالمحافظة ودورها فى توفير فرص العمل، بجانب عرض لجهود المحافظة والأجهزة المعنية فى كل ما يهم المواطن بمطروح.