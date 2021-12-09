«كانت على الملأ..ولم أنتهك خصوصيتها»..تعليق طارق الشناوي على تغريمه في تهمة سب حلا شيحة

/665168/كانت-على-الملأولم-أنتهك-خصوصيتهاتعليق-طارق-الشناوي-على-تغريمه-في-تهمة-سب-حلا-شيحة

خرج الناقد طارق الشناوي لأول مرة، ليعرب عن استيائه من تغريمه في قضية اتهم بها بسب وقذف الفنانة حلا شيحة، وزوجها الفنان معز مسعود، بعد تعليقه على الأزمة التي تعرضت لها الفنانة بعد ارتدائها الحجاب.

دوت الخليج يرصد تعليق طارق الشناوي على تغريمه في قضية حلا شيحة وزوجها

وكتب الشناوي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “حترم القضاء المصري وسوف أمتثل لكل قراراته، فقط أوضح أنني لم اتلق إخطارا بالدعوى القضائية ولم تحقق معي النيابة قبل إحالة الدعوى للقضاء المستعجل، ولم أعلم أيضا أنني مطلوب أمام المحكمة في تلك القضية”.

وأضاف: “بدأت الاجراءات القانونية عن طريق أستاذ القانون حسام لطفي لاتخاذ اللازم للطعن في الحكم، وما صرحت به في البرنامج وأدى لإقامة الدعوى هو تعقيب على ما قاله الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، على الهواء مباشرة وكان يبكي قائلا: ( ابنتي اختطفت)، كانت قضية عامة أثارها أطرافها على أكثر من قناة تليفزيونية ولم أنتهك خصوصية أحد، ولم أكن أنا أيضا الوحيد الذي أدلي بدلوه إعلاميا فيما حدث على الملأ، أكرر ثقتي المطلقة في القضاء المصري العادل”.

تغريم طارق الشناوي 15 ألف جنيه

وكانت قضت محكمة جنح أكتوبر بتغريمه هو والإعلامية رغدة شلهوب 15 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة، ودفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني ومؤقت.

جدير بالذكر أن محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي، الناقد الفني، وراغدة شلهوب، مذيعة برنامج “نص الكلام”، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له ولزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج.

حلا شيحة تحيي ذكرى رحيل شقيقة زوجها

وكانت حرصت الفنانة حلا شيحة على إحياء ذكرى رحيل شقيقة زوجها الداعية معز مسعود، بعد مرور أسبوع واحد على وافتها، مستعينة ببعض المواقف التي جمعتهما سويا، ومواقف لحظة وافتها.

وكتبت حلا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهوا عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع اوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول امل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق، حبيبتي يا علا يا ترى ايه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي انا شخصيا شوفته اللي انا لمسته فيكي انك كنتي صاحبة روح طايرة وابتسامة تخطف القلب».

وتابعت: «ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدا بتتأملي بهدوء المشهد كله وكنتي فرحانه من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة .. انتي كنتي جميلة من جوة وبرة .. ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة … ربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الاسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل ادعيلك ديما ومستنية في يوم اقابلك في الجنة ونعيمها ان شاء الله يا عروس السماء فعلا ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر احبابك كلهم والنهاردة هكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا اجمل بنوتة».