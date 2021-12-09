/665170/ائتلاف-أولياء-الأمور-المنتدي-العالمي-للتعليم-العالي-يؤكد-مكانة-مصر-العلمية-بين-الدول
قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد مكانة وقيمة مصر العلمية بين الدول.
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ائتلاف أولياء الأمور: مصر تسير بخطى سريعة نحو التقدم
وأضافت عبير أحمد، أن مصر تسير بخطي سريعة نحو التقدم والإزدهار في كافة المجالات، وعلي رأسها تطور وضع مصر التعليمي بين الدول العالمية، لافته حجم الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لنجاح هذا الملف الهام ووضعه في اولي أولويات الدولة المصرية.
أمهات مصر: لدينا جامعات عالمية تقدم خريجين وتعليم عالي الجودة
وأوضحت عبير أحمد، أن بدأت من أكثر من عامين في وضع نظام تعليمي جديد لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، واصبحت لدينا جامعات عالمية تقدم خريجين وتعليم عالي الجودة وتخصصات يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي.
ويواصل المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعالياته لليوم الثاني علي التوالي، بمشاركة العديد من دول وجامعات العالم المرموقة.
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