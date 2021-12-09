شكرى يناقش مع نظيره الإسرائيلى إحياء مسار السلام

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المناوب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بقصر التحرير، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المناوب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بقصر التحرير، بالقاهرة. جاء ذلك للتأكيد على دور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.

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