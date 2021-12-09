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معلومات الوزراء: مصر تقود الدول العربية فى مشروعات إنتاج الهيدروجين

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رانيا ربيع 2021-12-09 13:33 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتصدرت مصر الدول العربية فى عدد المشروعات المعلنة بـ 7 مشروعات، بينما جاءت عمان فى المرتبة الثانية بـ 6 مشروعات.

 

وتتوزع مشروعات إنتاج الهيدروجين فى مصر بين الأنواع المختلفة؛ حيث جاء الهيدروجين الأخضر فى المقدمة بـ 3 مشروعات، والأمونيا الزرقاء بمشروعين، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء بمشروع واحد لكل منهما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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