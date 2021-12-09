معلومات الوزراء: مصر تقود الدول العربية فى مشروعات إنتاج الهيدروجين

جدة - نرمين السيد - وتصدرت مصر الدول العربية فى عدد المشروعات المعلنة بـ 7 مشروعات، بينما جاءت عمان فى المرتبة الثانية بـ 6 مشروعات. وتتوزع مشروعات إنتاج الهيدروجين فى مصر بين الأنواع المختلفة؛ حيث جاء الهيدروجين الأخضر فى المقدمة بـ 3 مشروعات، والأمونيا الزرقاء بمشروعين، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء بمشروع واحد لكل منهما.

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