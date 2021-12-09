عاجل- السيسى يلتقى نجيب ميقاتى: نعتز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بنجيب ميقاتى فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات فى المنطقة، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبنانى الشقيق ووحدة نسيجه الوطنى.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اللبنانى بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولى للبنان على شتى الأصعدة فى ظل استمرار التحديات الصعبة التى يواجهها الشعب اللبنانى، خصوصًا على المستوى السياسى والاقتصادى.
وأكد اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصرى الحيوى كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، ومثمناً التجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادى والتنموى، والتى تعد نموذجاً يحتذى به فى دول المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسى اللبنانى، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذلك مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.
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