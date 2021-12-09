صديق المستهلك.. برنامج لحماية المصريين من جشع التجار (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ألزم قانون حماية المستهلك، الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" مقابل التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والمدة الاستجابة والفاعلية فى التعامل مع شكاوى المستهلكين، ومعدل حل الشكاوى.





ويوضح الفيديو التالى أهم مميزات البرنامج، والذى يهدف فى جوهره إلى حماية المستهلكين من جشع التجار. تسحب الشهادة حال إخلال المورد بشروط حماية المستهلك، ويلتزم بموافاة الجهاز ببياناته ويدفع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه حال امتناعه عن تقديمها.

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