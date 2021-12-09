عاجل- السيسى لـ يائير لابيد: مصر تواصل جهودها لتحقيق السلام الشامل بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، ويائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية، والسفيرة أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد الرئيس السيسى مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل فى الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة، مشيرًا إلى جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

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