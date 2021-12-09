شباب ورياضة الشرقية تشارك بـ 14 مركز شباب مع مختلف المحافظات عبر...

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى مختلف الأعمار السنية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة بين المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية العامة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للمواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتفعيل مبادرة ساعة رياضة ( 7 الصبح ) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عبر منصة ZOOM من خلال مشاركة مراكز شباب ( مشتول القاضي - الملكيين البحرية - شبرا صورة - الحرية - السنيطة - ميت جابر - على عبد الحليم - القنايات - ميت يزيد - كفر الحمام - بهنيا - مشتول القاضي - قشا - كرديدة ) مع مختلف المحافظات بهدف التوعية بأهمية الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع النشئ على ممارستها.