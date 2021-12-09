البطولة في موعدها بالكاميرون.. كاف يعلن إقامة أمم أفريقيا بالكاميرون 9 يناير

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيان رسمي اليوم الخميس، أكد خلاله على إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين، في موعدها.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بدء العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلاً، "في غضون 30 يومًا ستهتز إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة، سيعود جميع أكبر نجوم إفريقيا الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية الكبرى إلى وطنهم ليقاتلوا من أجل التفوق في الكاميرون من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف الاتحاد الافريقي في بيانه، :"في النسخة 33 من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية ، يعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا وصامويل إيتو وباتريك مبوما لأول مرة منذ عام 1972، للمرة الثانية ، سيشارك 24 فريقًا ويقاتلون من أجل الكأس".

وواصل بيان الكاف ، "تستقطب هذه المسابقة وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم مع تقديم صحفيين من 59 دولة لتغطية البطولة، مع حصول قنوات من جميع أنحاء العالم على حقوق عرض الحدث في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 ، ليس هناك شك في أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لا تزال من بين أكبر الأحداث على مستوى العالم، ومع بدء العد التنازلي الآن ، ينتظر العالم النجوم لتقديم السحر على الأراضي الكاميرونية".