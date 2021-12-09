وزارة الطيران المدنى تنظم رحلة لأطفال "قادرون باختلاف" إلى الأقصر غدا

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تخصيص جولة لأطفالنا "قادرون باختلاف" داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لعمل تجربة محاكاة طيران، مضيفا: "ولادنا من ذوى الهمم منورينا في أكاديمية مصر للطيران للتدريب على كافة أنواع الطيران". وأضاف وزير الطيران المدني في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تنظم هذه الاحتفالية لأولادنا بهدف التعرف على مجالات الطيران، متابعا: "ولادنا هيلفوا و هيتفرجوا على الأنشطة والأجهزة". وأعلن وزير الطيران تنظيم رحلة "لقادرون باختلاف" إلى الأقصر للتعرف على معالم المدينة قائلا: "بكره مصر للطيران موضبة رحالة إلى الأقصر للتعرف على معالمها وده شيء بسيط بنقدمه لولادنا اللى على راسنا من فوق".. وهيتفرجوا على طريق الكباش ومعبد الكرنك وكافة الأنشطة". من جهتها، وجهت الطفلة بسلمة من "قادرون باختلاف" رسالة شكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "بقول شكرا لسيادة الريس انك حققت حلمي".

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