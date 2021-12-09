/665171/بروتوكول-تعاون-بين-جامعة-جنوب-الوادى-وبيت-الزكاة-والصدقات-المصرى-لتوفير-الرعاية-الطبية-المجانية

وقع الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء محمد عمرو لطفى، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى وبيت الزكاة والصدقات المصري ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك خلال خلال زيارة رئيس جامعة جنوب الوادى- ظهر اليوم الخميس - لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بناء على تنسيق الدكتور طارق سالمان مستشار بيت الزكاة للشئون الطبية و العلاجية، وبحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى وبيت الزكاة والصدقات المصرى لتوفير الرعاية الطبية المجانية

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، ان البروتوكول يهدف إلى خدمة أهالي جنوب الصعيد من المستحقين للزكاة وتستلزم ظروفهم الصحية تلقى علاجات وعمليات جراحية مكلفة، لتصبح جامعة جنوب الوادى هى أول جامعة توقع مثل هذا البروتوكول لخدمة أهالى جنوب الصعيد وتقديم الرعاية الصحية لهم.

أوضح "غرباوى" انه يتم من خلال هذا البروتوكول إحالة أصحاب هذه الحالات إلى مستشفيات الجامعية لتلقى العلاج مجانا، وكذلك تغطية من يلزمه أى إجراء طبي وليس له تأمين صحى ومن المستحقين للزكاة.

وثمن رئيس الجامعة؛ دور مشيخة الأزهر متمثلة فى بيت الزكاة والصدقات، فى المشروعات التنموية التى تقدمها للمجتمع والتى تأتى على رأسها العناية والرعاية بالصحة العامة للمواطنين ذوى القدرات المالية الضعيفة والأولى بالرعاية.