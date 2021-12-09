/665173/خالد-بن-الوليد-الرئيس-السيسي-توج-كفاحى-بتعيينى-عميدا-لـ-كلية-العلوم

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد حفنى، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي بقنا.

أجرى " دوت الخليج " حوار مع الأستاذ الدكتور خالدبن الوليد أحمد الحفنى أول عميد كلية علي مستوى جامعات مصر من ذوى الهمم والذي عبر عن فرحته البالغة بقرار الرئيس السيسي قائلا " الرئيس توج قصة كفاحى في تعينى أول عميد كلية من ذوى الهمم ".

من هو الدكتور خالد بن الوليد أحمد الحفنى ؟

الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، تخرج فى كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي عام 2000 وحصل على الماجستير فى 2003 ثم الدكتوراه فى 2006، وكان قد عين معيدا بكلية العلوم بقنا فى 2001، وعين مدرسا مساعدا بالكلية فى 2003 ثم مدرس فى 2006 ثم أستاذ مشارك فى 2013 ثم أستاذا بالكلية فى 2019 ثم رئاسة قسم الفيزياء بكلية العلوم بقنا كما عمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان يشغل قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميد للكلية، منصب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وباحث رئيسي بالمركز المصري للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي، ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم بقنا.

ما شعورك عند صدور قرار بتعينك عميد لكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى ؟

في الحقيقة سعادتى كانت بالغة بصدور القرار بعد قصة كفاح قضيتها من صعوبات وتعب ومشقة في تحقيق النجاح لكن لكل " مجتهد نصيب " لانى كفاحت كثيرا في الوصول الي تحقيق طموحاتنى فالامس كنت أحلم بتحقيق الانجازات في كلية العلوم واليوم سوف أسعى في تحقيقها تماما لافتا أنه وجد ترحيب شديدة من جانب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى طلاب الكلية الذين استقبلوا ذلك الخبر بصدر رحب.

ما هي خطواتك المبدأية عقب توليد منصب عميد الكلية ؟

سيكون هناك اهتمام كبير بالبحث العلمي، حيث إن المجال العلمى يحتاج بشكل دائم إلى التجديد والتطوير ومواكبة الحداثة، سواء على الجانبين البحثي والأكاديمي من خلال إجراء العديد من الدراسات العلمية والأبحاث، أو على الجانب المهني من خلال تدعيم فكرة المعايير والقواعد المهنية، كما ستشهد الكلية تطويرا إداريا، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب المهني لطلاب الكلية، ليكونوا على قدر مسؤولية في سوق العمل الجديد .

ما الرسالة التى توجها الي الرئيس السيسي ؟

وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه لأصحاب الهمم، والاهتمام بهم في كل الأوقات والاستماع لمطالبهم، فالدولة لم تبخل على أصحاب الهمم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعم الأكبر لنا ،مشيرا أنه لا يوجد كلمات أعبر بها عن شكرى لقائد مصر الإنسان الذي يحنو علي أبنائه مشيرا إلي أن احتفالية " قادرون باختلاف " تكشف عن إنسانية الرئيس واهتمامه بمختلف شرائح المجتمع، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان لملايين المواطنين .

أخير وجه رسالة الي طلاب كلية العلوم الجدد ؟

وجه الشكر لطلاب كلية العلوم ، بمختلف الفرقة مطالبا منهم بالاجتهاد ومواجهة الصعوبات وتحقيق الطموحات مشيرا أنه مستعد مساعدة أى طالب في تحقيق أهدافه العليمة مؤكدا أنه سوف يسعى خلال الفترة القادمة في توفير كافة السبل العليمة التى تساعد علي تحقيق الأهداف والطموحات