/665184/محافظ-البحيرة-ورئيس-فرع-الرقابة-الإدارية-يشهدان-ندوة-الاستراتيجية-الوطنيه-لمكافحة-الفساد

حيث بدأت فعاليات الندوة بعرض فيديو تسجيلى تحت عنوان "حراس الوطن" عن دور هيئة الرقابة الادارية لمكافحة الفساد ونشأتها وأهدافها والاتفاقيات التى نفذتها والجهود التى تقوم بها الهيئة لنشر قيم الشفافية والنزاهة فى المجتمع المصرى والجهاز الادارى ومواكبة الاتجاهات الحديثة فى مجال الحوكمة .

محافظ البحيرة ورئيس فرع الرقابة الإدارية يشهدان ندوة «الاستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد»

وفى كلمته أكد محافظ البحيرة أن الدوله المصرية قد حققت نتائج غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد والتي نالت الإشادة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وخاصة عقب إطلاق فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي تمثلت أهدافها في الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات وإرساء مباديء الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وكذلك سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ، مشيرا الى أن المعلم والقائد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير من يضرب به المثل فى بث قيم الإنضباط الإداري والأخلاقي والحرص على مكافحة الفساد بمعناه الأشمل والأوسع فلا ينحصر على شكل دون آخر ، بل إنه لا يسمح أن يدخل إلى ميادين العمل الإداري فاسد أو منحرف أو متطرف ولا يهادن أو يبقي بين أجنحة الدولة إلا كل ساع لصالح الوطن وطامح لعلياء مصر وتقدمها .

كما أكد محافظ البحيرة على أن الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد هو اليوم الذى أقرته منظمة الأمم المتحدة لتقف فيه كل دولة أمام مرآة حقيقتها وتزن بميزان الشفافية والإنصاف معدل إحترامها لشعبها ولنفسها وإن الدولة العظيمة بحق المؤمنة بصدق هى التي تجعل من ذاتها رقيباً يومياً وضميراً يقظاً لا يغفل ولا ينام .

وثمن المحافظ جهودَ الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية التي تسعى بكامل طاقتها إلى تحقيق تلك العدالة الإجتماعية في سبيل مكافحة الفساد، وقد إتخذت العديد من القرارات الجسورة التي من شأنها تحقيق قدرٍ أكبر من التوزيع العادل للمنافع والثروات .

مشيرا الى أن الدستور المصري نص فى مواده على إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وإلتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة .

وأكد محافظ البحيرة على أن المحافظة جزء لا يتجزء من منظومة الدولة المصرية بعناصرها المختلفة تشرف بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الرقابية فمنذ ٢٠١٨/٩/١ ، ولا نقف مكتوفى الايدى أمام أى منحرف او فاسد او مهمل عرقل مصالح المواطنين ، وخلال تواجدنا بمحافظة البحيرة خلال الثلاث سنوات الماضية تم الآتي احالة عدد 814 قضية للنيابة الإدارية، واحالة عدد 57 قضية للنيابة العامة، ومجازاة 7883 موظف مخالف من العاملين بالجهاز الادارى ، وخلال ضربات مكثفة للمتاجرين بأقوات وصحة وسلامة المواطنين ،و تم تحرير عدد 68725 محضر تمويني حيث تم تحرير عدد 51928 محضر لمخابز حيث تم ضبط 13 طن دقيق قامت المخابز بالتصرف فيها لبيعها بالسوق السوداء وتحصيل حوالي 57 مليون جنيه غرامات .

كما تم ضبط 2221 بطاقة تموينة تم تجميعها للاستيلاء على المقررات التموينية وضبط 114 طن مواد تموينية تم تجميعها و الاستيلاء عليها لبيعها في غير الغرض و 164651 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر و بدون بيانات ، وتحرير 15992 محضر لاسواق و محال تجارية وضبط 720 طن لحوم منتهية الصلاحية و 378 طن اسماك مجمدة مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية

بالإضافة إلى ضبط 621 طن اسمدة ومبيدات ومستلزمات زراعية مختلفة مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية ، وعدد 805 محضر لمحطات تموين سيارات ومستودعات غاز وضبط 1.06 مليون لتر مواد بترولية و 3368 اسطوانة غاز تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء ، وضبط 1076 علبة دواء بشرية و بيطرية مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ؛ بالإضافة الى تكثيف المراقبة على المنشات التعليمية والصحية والمراكز الطبية والصيدليات للتاكد من الالتزام بكافة الاشتراطات المقررة والانضباط وردع المخالفين .

ولن نتوانى عن عقاب كل مخالف يستهدف الاستيلاء على اموال الدولة وتوقيع الجزاء العادل لكل فاسد لا يتقى الله فى وطنه.

وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية قامت المحافظة بالعديد من المجهودات ادت إلى زيادة اعتمادات الخطط الاستثمارية لمحافظة البحيرة من 415 مليون جنيه نهاية السنة المالية لعام 2018 إلى 1.52 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية الحالية 2021 / 2021 .

كما أشاد المحافظ بدور هيئة الرقابة الإدارية الوطنية،فى ضبط منظومه العمل الادارى بالجهات الحكومية لمنع الفساد ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام

حيث قامت بإنشاء ( الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد )، لدورها الهام في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية وبناء كوادر تؤمن بالضمير والولاء والإنتماء الوطني وترغب في نهضة الوطن وتعمل على ذلك بمواقعها المختلفة .

مشيرا الى أننا أصبحنا نرى بصوب أعيننا الضربات الموجعه التى يوجهها رجال هيئة الرقابة الإدارية لكل فاسد أو مرتشى مهما كان موقعه أو وظيفته .

وفي كلمته ، أشار العميد محمد الشاذلى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة الى سبب إختيار التاسع من ديسمبر يوم عالمي لمكافحة الفساد حيث وقعت فيه الإتفاقية فى ٢٠٠٣ وإنضمت لها ١٩٣ دولة، مشيراً إلى أن هناك أيضاً الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد . وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية هى الجهة الممثلة أمام الأمم المتحدة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء .

وفى مصر أطلق فخامة السيد الرئيس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مرحلتين الأولى منها فى ٩ ديسمبر ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، والمرحلة الثانية من الإستراتيجية ٢٠١٩/ ٢٠٢٢، مشيراً أن لكل منا دور فى مواجهة ودحر ومجابهة الفساد .

كما استعرض دور هيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد والآثار السلبية للفساد إجتماعياً وإقتصاديةً ونفسياً وقانونياً .

مشيراً إلى أبرز الممارسات التى حققتها الإستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعة وزيادة الوعي المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال التعامل بمنتهى الشفافية والحوكمة وعمل ضوابط وقواعد بيانات تتيح للدولة المتابعة المستمرة إليكترونياً، الامر الذى اسهم بشكل كبير فى القضاء على صور الفساد للوصول إلى العديد من المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها.

كما تم استعراض أهداف الهيئة لمنع الفساد وصوره وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه وكذا مسئولية الهيئة فى مجال منع ومكافحة الفساد وابرز الجرائم الجنائية التى تختص بها الهيئة وجهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة كده مؤامرات ومنتديات لمكافحة الفساد ومنها منتدى شرم الشيخ ٢٠١٩ والذى افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور اكثر من ٢٠٠ مسئول افريقى مشيراً إلى أن جميع الشكاوى الواردة يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة .

وفى ختام الاحتفالية قام اللواء هشام آمنة بتسليم التقرير التطوعي الأول للإجراءات التنفيذية بمحافظة البحيرة لتطبيق الإستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد 2019-2022 إلى السيد العميد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة

كما قام "آمنه" بتقديم درع المحافظة للسيد العميد محمد الشاذلي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، كما أعلن اللواء هشام آمنة عن تفعيل البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة behera.gov.eg .