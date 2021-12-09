/665169/خاص-الكاف-يرفض-تغيير-موعد-بداية-أمم-أفريقيا-بسبب-مشاركة-الأهلي-في-كأس-العالم-للأندية

مازالت أزمة تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة بالكاميرون، أمر يقلق النادي الأهلي، وذلك بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستقر الكاف على بداية أمم أفريقيا في موعدها المحدد 9 يناير المقبل وحتى 6 فبراير دون تغيير في مواعيد البطولة.

وكان النادي الأهلي قد خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم والافريقي والمصري من أجل تغيير موعد البطولة من أجل مشاركة الفريق في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لن يقوم بتغيير موعد البطولة وبدايتها في 3 يناير كما تم نشرة خلال الفترة الماضية، وسيتم الاستقرار على الموعد المحدد إلى أن يجد جديد.

ومن المنتظر أن يكون هناك رد قوي من جانب النادي الأهلي بشأن مشاركة لاعبيه في بطولة الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون.

ويلعب الأهلي بطولة كأس العالم للأندية في 6 فبراير من العام الجديد، وهو يتعارض مع موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال صعود مصر للمباراة النهائية سيفتقد الأهلي لجهود لاعبيه في المباراة الأولى بجانب لاعبي المنتخبات الأخرى المحترفين.

خاص.. اجتماع عاجل بين الفيفا والكاف من أجل الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

خاطب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية الاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي من أجل تعديل مواعيد بطولة كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك اجتماع مجمع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والافريقي لكرة القدم خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل الحديث في طلب النادي الأهلي بشأن تعديل المواعيد الخاصة بكأس العالم للأندية.

كأس أمم أفريقيا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ الكاف بضرورة النظر في طلب النادي الأهلي، وتعديل موعد بداية بطولة أمم أفريقيا من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وسيتم مناقشة خلال الاجتماع المقبل ضرورة تعديل المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لأن الفيفا أعلن أن المواعيد النهائية لكأس العالم للأندية نهائية ولن يتم تغييرها.