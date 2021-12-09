/665172/النائبة-مرثا-محروس-في-اليوم-العالمي-لمكافحة-الفساد-التصدي-له-أول-طريق-التنمية-الشاملة

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد حيث قالت التصدي لكافة أنواع الفساد هو أول طريق التنمية الشاملة فهو مرض متفشي في الدولة يبطئ من عجلة التنمية في كافة المجالات ويضعف من عملية الاستقرار والأمن كما أنه يشكل أهمية للتأكيد علي رفض الفساد لكافة أشكاله وصوره خاصة وأنه يؤثر علي الدول النامية بشكل كبير.

دوت الخليج وأوضحت قائلة بما أننا بدأنا عهد جديد لجمهورية جديدة احب أن أوجه التحية لأجهزة الدولة والرقابة الإدارية التي رسمت لنفسها آليات قادرة علي التصدي لأي بدايات مؤشرة بالفساد. النائبة مرثا محروس في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: التصدي له أول طريق التنمية الشاملة واشادت "محروس" بالفيلم التسجيلي التي عرضته الرقابة تحت عنوان "حراس الوطن " التي استعرض إنجازاتها خلال السنوات الماضية كما أكدت أن الاعتراف بسيادة القانون واحترام قواعده الصارمة لم يكن شعار يردد ولكن يجب ترسيخه في أذهان المواطنين من أجل الردع وبناء مستقبل أفضل لمصر وهذا ما تدعمه الرقابة الإدارية بالدورات التدريبية التي تقدمها في مجال مكافحة الفساد وسنح لهم الفرصة في الاطلاع علي للأبحاث والاستراتيجيات في هذا المجال مما يساهم في عمليات التوعية للمواطنين واختتمت جميعنا مسئولون عن تلك الجريمة سواء حكومات أو مؤسسات أو مواطنين أو قطاعات كما أنني افتخر بدور مصر في الأمم المتحدة وهدفها في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

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