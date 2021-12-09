/665175/موعد-ومكان-عزاء-والدة-الإعلامية-شافكي-المنيري

انتهت الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان ممدوح عبد العليم من صلاة الجنازة على والدتها الراحلة فاطمة محمد فوزي المنيري، التي توفت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان جنازة شافكي المنيري

ويقام عزاء والدة شافكي المنير، يوم السبت المقبل، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، بعد أن شهد اليوم حضور العديد من أقارب وأصدقاء فاطمة المنيري للمشاركة في تشيع جثمانها إلى مثواه الأخير.

شافكي المنيري تعلن وفاة والدتها

وكانت أعلنت المنيري وفاة والدتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك:»، حيث كتبت: "قلبي موجوع حزينة جدا مكسورة.. توفيت ماما منذ قليل وللأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض".

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري: "بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة دعواتكم معنا نفسي أكون معها بأي طريقة.. يا رب".

السيرة الذاتية للإعلامية شافكي المنيري

المذيعة المصرية شافكي المنيري، ولدت في ٢٦ يونيو ١٩٦٢، عمرها ٥٩ سنة، برجها الفلكي هو السرطان، ولدت في القاهرة بمصر، التحقت بكلية الألسن، وبعد تخرجها انضمت إلى التلفزيون وعملت به لمدة سنتين، ثم بعدها قررت الانتقال إلى إلى قناة إم بي سي وظلت تعمل بها ٥ سنوات، وخلالهم قدمت العديد من البرامج المنوعة أهمهم برنامج “دنيا الموضة” وكان البرنامج العربي الأول من نوعه الذي يتحدث عن الموضة العالمية والأزياء.

ثم قامت بتقديم برنامج “اخترنا لكم” وهو برنامج منوعات وكانت تقوم فيه باستضافة العديد من الفنانين وكان يتم تقديمه على الهواء مباشرة من خلال تغطية الكثير من المهرجانات المتنوعة، ومنذ سنوات عديدة قررت العودة إلى مصر وقامت بتقديم برنامج كبير اسمه “ماسبيرو” والذي كان يعرض ويناقش قضايا المجتمع.

مسيرة شافكي المنيري المهنية

في الفترة الأخيرة قامت بتأليف كتاب تحت عنوان “أيام في بيت المحترم” وشهد حفل توقيع الكتاب نجاحا كبيرا وذلك بسبب دعم الجمهور وأصدقائها، وأوضحت شافكي أن هذا الكتاب لم يكن سيرة ذاتية لزوجها الراحل ممدوح عبد العليم بل كان له نظرة مختلفة وفي جميع المنازل المصرية يوجد العديد من القصص المختلفة وقررت أن تضيف إليها جزء من حياة زوجها التي لا يعرفها أحد، وكشفت تفاصيل عن حياته وشخصيته، أما عن حياتها الشخصية فقد كانت متزوجة من الفنان الراحل ممدوح عبد العليم.