/665177/أحمد-مدبولى-حظوظ-المنتخب-المصري-الأقوى-فى-كأس-العرب

يرى أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى أن المنتخب الوطنى فى ثوب جديد تحت قيادة البرتغالى “كارلوس كيروش” ،مؤكدا أن معظم العناصر التى انضمت للمرة الأولى لصفوف الفراعنة قد نجحت فى إثبات تألقها بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهل منتخب مصر لملاقاة نظيره الأردنى بعد نجاحه فى الصعود للدور الربع نهائي من البطولة التى تحتضنها قطر ، متربعا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى :”المنتخب الوطنى أراه مبشرا للغاية ،وهناك لاعبون نجحوا فى وقت قصير بإثبات جدراتهم وأتوقع أن يتم الاعتماد على جهودهم بشكل أكبر خلال المنافسات المقبلة”.

وبسؤاله عن المنتخب صاحب الحظوظ الأقوى للتتويج بالبطولة فقد أجاب حاوى الدراويش :”منتخب مصر أتوقع تأهله للمباراة النهائية وحصده لقب البطولة التى تعد أفضل اعداد وتجهيز لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية واستكمال تصفيات المونديال”.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى يخوض حاليا معسكرا بأحد فنادق المحافظة المطلة على بحيرة التمساح والذى سيتخلله مجموعة من الوديات ، استعدادا لاستئناف مشواره ببطولة الدورى الممتاز.

حيل ثنائي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بصفة رسمية توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما قدماه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق وباعتبارهما من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذين أفنوا حياتهما في خدمة النادى دون انتظار أى مقابل.

ويؤكد مجلس الإدارة على بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبوجريشة مشددا على إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.

نتيجة الإسماعيلي والمحلة بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة على القوة الهجومية من قبل الطرفين، طوال أحداث اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف المباراة، وخطف الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط.

وبهذا التعادل، يحصد الإسماعيلي، النقطة الثانية في بطولة الدوري الممتاز، بعد تواصل سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض غمار نهائيات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عام ٢٠٢٤.

خاض أحمد عيد مع الإسماعيلى قبل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبى للمرة الثانية هذا الموسم 3 مباريات مع الفريق الأول بواقع 241 دقيقة.