أطفال الضبعة يحتفلون مع رئيس إسكان النواب بعد إخطار أسرهم بقرار الحكومة بنقلهم لتجمعات سكنية مخططة«فيديو وصور»

/665180/أطفال-الضبعة-يحتفلون-مع-رئيس-إسكان-النواب-بعد-إخطار-أسرهم-بقرار-الحكومة-بنقلهم-لتجمعات-سكنية-مخططةفيديو-وصور

ردد أهالي التجمعات القروية بمدينة الضبعة، هتاف " دوت الخليج"، و" يحيا السيسى"، وذلك تعليقا على الإستجابة السريعة لمطالبهم الخاصة بتوفير تجمعات سكنية مخططة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لتفقدعع عدد من المشروعات القومية بالمحافظة ومتابعة تنفيذها على الأرض والاستماع لمطالب المواطنين.

وأعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاستجابة من قبل الحكومة لمطالب أهالي التجمعات القروية بالمدينة على أن يتم توفير تجمعات مخططة شاملة جميع المرافق والخدمات ومؤهلة للحياة، وهذا ما استقبله الأهالي بالفرح مرددين هتاف دوت الخليج.

ووجه الأهالي الشكر للقيادة السياسية على الاستجابة السريعة للمطالب، مؤكدين أنهم مع القيادة السياسية فى كل خطوة الهدف منها تحقيق التنمية.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.