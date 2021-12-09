/665181/العسومي-يتوجه-على-رأس-وفد-برلماني-إلى-تركيا-للمشاركة-في-المؤتمر-الـ-١٦-لاتحاد-مجالس-الدول-الأعضاء

يتوجه صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمقرر انطلاقها الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، وذلك تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد.

دوت الخليج وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال هذه الدورة تعزيزا وتدعيما لأواصر التعاون مع اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة القضايا والتحديات المشتركة التي تهم العالمين العربي والإسلامي. العسومي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى تركيا للمشاركة في المؤتمر الـ ١٦ لاتحاد مجالس الدول الأعضاء ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض رؤساء برلمانات الدول العربية والإسلامية على هامش أعمال هذا المؤتمر. ويضم وفد البرلمان العربي كلا من معالي النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومعالي النائب شادية خضير الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومعالي النائب خليل عطية عضو البرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

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