/665182/الإتحاد-الجزائري-ينفي-تقديم-شكوي-بخصوص-مباراة-مصر-والجزائر-في-كأس-العرب

ينفي الإتحاد الجزائر لكرة القدم بتقديم شكوي بخصوص مباراة مصر والجزائر في كأس العرب، حيث ان الشائعات تم ترويجها حول خبر تقديم بشكوي ببجنة المنضمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.

أنتهت مباراة مباراة مصر أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1 بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.