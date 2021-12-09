هيئة الدواء تعلن عن خطوة جديدة لتقديم الخدمات الرقمية

وتعتبر خدمة السيارة المتنقلة، خطوة جديدة نحو التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة، ضمن حزمة من الخطوات تنوى هيئة الدواء تغطية أنحاء الجمهورية.
يأتى ذلك فى إطار سعى الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك المشروع القومى للتحول الرقمى، وبناء مصر الرقمية، وتعزيز القدرة المعلوماتية للهيئات والجهات الحكومية.
وتهدف الخدمة إلى مساعدة الصيادلة الراغبين فى الحصول على الشهادات الخاصة بهم، وكذلك المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمة التصدير الشخصى للأدوية للخارج، من خلال تقليل الوقت اللازم لأداء الخدمات، وكذلك تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات بالهيئة، وتعزيز النفاذ إلى جميع أنحاء الجمهورية، والوصول المباشر للمواطنين فى أماكن تواجدهم.
ومن المقرر أن تعلن هيئة الدواء أماكن تواجد السيارة وآليات الحصول على الخدمات المقدمة قريبًا.
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