مصر تسترجع آثارا مهربة من إسرائيل (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد وزيرا خارجية مصر وإسرائيل، اليوم الخميس، وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية.



جدة - نرمين السيد - شهد وزيرا خارجية مصر وإسرائيل، اليوم الخميس، وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية. جاء ذلك فى حضور مسؤولى وزارة الآثار المصرية، وهيئة الآثار الإسرائيلية.





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