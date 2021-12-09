الرقابة الإدارية تستعرض جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو عن جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال الندوة التثقيفية. وتستعرض الرقابة الإدارية فى ندوتها إنجازات الدولة فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والوقاية منه وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد وأثره على الاقتصاد والمجتمع. وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلى يستعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى منع ومكافحة الفساد.

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