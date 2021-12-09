محافظ الجيزة: الدولة تضرب بيد من حديد لمواجهة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية باتت تضرب بيد من حديد أشكال الفساد، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لجميع الأفراد، وأن الكفاءة وحدها باتت معيار الترقى وسط رقابة دقيقة انطلاقًا من إعلاء المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لتحقيق العدالة الاجتماعية.





جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التى نظمتها محافظة الجيزة وهيئة الرقابة الإدارية بالمركز الثقافى بقاعه سيد درويش بأكاديمية الفنون عن سبل مكافحة الفساد، تحت عنوان "نمنع ونكافح لنزدهر" ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2021 الذى يقام فى التاسع من ديسمبر من كل عام.

وقال محافظ الجيزة، خلال كلمته، إن القيادة السياسية المصرية حريصة على القضاء على كل أشكال الفساد من منابعه فإن مصر قد حققت نتائج غير مسبوقة فى مجال مكافحة الفساد والتى نالت الإشادة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، خصوصًا عقب إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" بمرحلتيها الأولى منذ عام 2014 وحتى 2018 والثانية من 2019 حتى 2022 والتى تمثلت أهدافها فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كل عناصر المنظومة الإدارية، وكذلك سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة االناجزة.

وأشار إلى أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة ويعد أكبر عائق للتنمية وظاهرة عالمية تصيب كل الدول وتؤثر على الاقتصاديات وسياسات التنمية، مشيداً بالدور الحيوى والهام الذى تؤديه هيئة الرقابة الإدارية فى مواجهة الفساد الى جانب المساهمة فى استرداد حقوق الدولة بالعديد من الملفات.

وأكد أن الدولة المصرية اتخذت خطوات متقدمه فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى التى تهدف الى تحقيق العداله الناجزة وترسيخ مبادى النزاهة والشفافية.. كما أن السلطة التشريعية قد ساهمت فى سن التشريعات التى تعزز من قدرة الدولة فى مواجهه الفساد ومنها قانون الرقابة الإدارية وقانون الخدمة المدنية.