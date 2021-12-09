الرعاية الصحية تختتم فعاليات «سكرك موترك» بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انتهاء فعاليات حملة "سكرك موترك.. فى إيدك تسيطر" بمحافظة الأقصر، وتحقيق المستهدف منها بنسبة 100%، والتى استهدفت الفحص الطبى لكل المواطنين بشكل عام وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكرى بشكل خاص، لكل الفئات العمرية بإقليم جنوب الصعيد.





وأوضحت الهيئة فى بيانها، اليوم الخميس، خلال حملة "سكرك موترك.. فى إيدك تسيطر"، التى تم إطلاقها بمحافظة الأقصر، تم الكشف على أكثر من 30.000 مواطن مصرى وأجنبى، من خلال عدد من الأماكن الثابتة بالمستشفيات ووحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى عدد من العيادات المتنقلة التى غطت كافة مناحى وقرى محافظة الأقصر، كـ"الممشى السياحى أمام عبّارة الأهالى، الساحات الدينية، والكنائس، والأديرة"، علاوة على مقرات العمل المختلفة بالدواوين الحكومية المختلفة بالمحافظة والأماكن الأكثر ارتيادًا، للكشف على أكبر عدد من المواطنين من أهالى جنوب الصعيد.

وأضاف البيان، خلال الحملة تم تحويل أكثر من 2000 حالة، تم اكتشاف إصابتهم بمرض السكرى أو أى من الأمراض المزمنة، للمتابعة الدورية بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر البالغ عددهم 49 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر حتى الآن، لاتخاذ اللازم طبيًا معهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات صحية توعوية وتثقيفية ومتابعة طبية دورية على أرض الواقع، بكل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، خصوصًا لأهالى جنوب الصعيد، بالتعاون بين شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتحقيقًا لالتزام الهيئة بتوفير كل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة سواء التشخيصية أو العلاجية من ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وبأعلى مستوى من الجودة التميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وصولًا لأن تكون هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها "قبلة الطب فى مصر".

وأشار السبكى إلى أن الهدف الرئيسى من إطلاق وتبنى الهيئة للحملات والمبادرات الصحية هو توفير حزم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبجودة عالمية لكل المواطنين، بدءًا من تعزيز الوعى حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، خصوصًا المزمنة منها، وصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

يذكر أن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية "سكرك موترك.. فى إيدك تسيطر"، هى مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، بالتزامن مع اليوم العالمى لمرض السكرى، على مدار عامين متتاليين، وامتدت هذا العام لتشمل محافظة الأقصر، إذ استمرت فعالياتها بالأقصر حتى نهاية نوفمبر 2021، واستهدفت الحملة الكشف الطبى الدورى عن مرض السكرى أو أحد مضاعفاته، علاوة على تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية من خلال منشورات توعوية تم توزيعها على المواطنين، تشرح كيفية تجنب مضاعفات مرض السكرى، وآليات التعايش مع مرض السكرى بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحى فى تفادى أى من مضاعفاته، وعدد من النصائح العلاجية حسب أحدث التوصيات العالمية.