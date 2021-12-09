مدبولى: توجيهات من الرئيس بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، بمقر مجلس الوزراء، بحضور السفير على الحلبى سفير جمهورية لبنان لدى القاهرة، والسفير بطرس عساكر المستشار الدبلوماسى لرئيس الحكومة اللبنانية، والسفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون العربية.





وفى مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس الحكومة اللبنانية فى مصر، واصفًا زيارته بأنها تأتى فى توقيت مهم للغاية بالنسبة للبنان.

وأكد مدبولى أن اللقاء الذى جرى صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، عكس الحرص الكبير من جانب الرئيس على دعم الحكومة والشعب اللبنانى فى هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم كل ما من شأنه دعم استقرار لبنان، ومساعدته على تجاوز التحديات والصعوبات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً فى هذا الصدد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان الشقيق، وهو الأمر الذى ترجم بشكل واضح مؤخراً خلال تفشى وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.

من جانبه، أعرب نجيب ميقاتى عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبما لمسه خلال اللقاء من مودة وعزم صادق من جانب الرئيس السيسى لدعم لبنان وشعبه.

واستعرض ميقاتى مجالات التعاون المقترح وأوجه الدعم المطلوب، والتى تضمنت تعزيز التعاون فى مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائى بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجارى لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية، ولبن الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسى للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء فى لبنان.

كما وعد بدراسة المقترح اللبنانى لتنفيذ عملية الربط الكهربائى، بالإضافة إلى العمل على سرعة تحديد موعد لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسى الوزراء، شاكراً لرئيس الوزراء اللبنانى دعوته لاستضافة بيروت لاجتماعات تلك الدورة.