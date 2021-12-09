رئيس الرقابة الإدارية: مستمرون فى مكافحة الفساد مع التوعية بمخاطره

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جدة - نرمين السيد - وقال حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية التى تنظمها الرقابة الإدارية احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت عنوان "تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع".
وأوضح: "مستمرون فى مكافحة الفساد مع التوعية بمخاطره على الدوله المصرية، وتم إعداد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات فى مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية من آثاره".
واختتم: "تواكب احتفالنا باليوم العالمى هذا العام مع استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع القادم بمشاركة العديد من دول العالم".
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