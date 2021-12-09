قوافل مبادرة نور حياة تجري كشف الرمد على 2400 مواطن بالضبعة والعلمين

استقبلت قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" 2400 مواطن بمركزي الضبعة والعلمين في محافظة مطروح، خلال الأسبوع الجاري، لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وقام الفريق الطبي بعمل كشف النظارات الطبية لنحو 1090 مواطنا، وصرف العلاج من الصيدلية الملحقة بالقافلة لنحو 394 موطنا، بالإضافة إلى 645 مواطنا تم تحويلهم للمستشفيات التابعة للمبادرة لإجراء عمليات المياه البيضاء.

في ذات السياق شرعت قوافل المبادرة اليوم الخميس في إجراء الكشف الطبي على مواطني مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وقرية شريف الباشا بمحافظة بني سويف، ومدينة سيرس الليان بمحافظة المنوفية، ومن المنتظر أن تستمر القوافل في عملهاحتى غدا الجمعة بهذه المناطق لتستقبل نحو 3000 مواطن .

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية منذ عام 2019 في 20 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء.

وأضاف أنه من المزمع إطلاق المبادرة في المحافظة الحادية والعشرون وهي أسوان منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الصندوق حريص على توفير خدمة طب العيون في مختلف قرى ونجوع مصر، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني الشريكة توفر وسائل النقل من وإلى القوافل لتسهيل تجمع المستفيدين من المبادرة في أماكن الكشف الطبي.

وأكد عبد الفتاح على أن خدمات المبادرة يتم تقديمها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.