إنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية اليوم بمركز التنمية المحلية بسقارة

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية وفي ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية فى الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية والشئون القانونية، ودورة اللغة الإنجليزية، بالاضافة إلي دورتين متخصصتين في القضية السكانية وهم التقديرات السكانية وتحليل إحصائي للبيانات باستخدام ( (spss وورشة العمل التعريفية لمشروع " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية "، واستفاد من هذه الدورات 104 متدرباً من جميع المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن تنظيم الدورتين المتخصصتين في القضية السكانية يأتي في إطار سلسلة الدورات التي تنظمها الوزارة لرفع مهارات وقدرات العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 ، لافتاً إلي أن المشروع يهدف إلي حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم علي النهج التشاركي، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم علي مستوي المحليات، بالاضافة الي دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الاقليمية للسكان ، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية .