لجنة أزمة الأوبئة تعلن حظر تقديم الشيشة فى المقاهى والمنشآت السياحية

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قرار بحظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهى والمحلات العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.
وأصدرت اللجنة أيضا قرار بالإلتزام بإرتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى.
كما أصدرت اللجنة قرار بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو مقار الجهات والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr من بداية أيام العمل من كل اسبوع.
وشملت قرارات اللجنة أيضا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
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