لجنة الأوبئة: دخول القادمين لمصر مشروط بتلقى لقاح كورونا

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بحظر دخول جميع القادمين لمصر من المصريين أو الأجانب سواء براً أو بحراً أو جواً، إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات الخاصة بكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل pcr، ويستثنى من حكم ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عم 12 عاما.

وقررت اللجنة، حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهى والمحلات العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.

وأصدرت اللجنة أيضا، قرار الالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى.

كما أصدرت اللجنة قرار بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو مقار الجهات والشركات، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr من بداية أيام العمل من كل اسبوع.

وشملت قرارات اللجنة أيضا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة

أو المغلقة.