/665191/مدبولى-توجيهات-من-الرئيس-بسرعة-إمداد-لبنان-بالغاز-اللازم-لتوليد-الطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بمقر مجلس الوزراء؛ وذلك بحضور السفير علي الحلبي، سفير جمهورية لبنان لدي القاهرة، والسفير بطرس عساكر، المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة اللبنانية، والسفير علاء موسي، مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية.

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وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس الحكومة اللبنانية في مصر، واصفاً زيارته بأنها تأتى فى توقيت مهم للغاية بالنسبة للبنان.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن اللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عكس الحرص الكبير من جانب الرئيس على دعم الحكومة والشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم كل ما من شأنه دعم استقرار لبنان، ومساعدته على تجاوز التحديات والصعوبات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان الشقيق، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.

من جانبه، أعرب نجيب ميقاتي عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما لمسه خلال اللقاء من مودة وعزم صادق من جانب الرئيس السيسى لدعم لبنان وشعبه.

واستعرض ميقاتي مجالات التعاون المقترح وأوجه الدعم المطلوب، والتي تضمنت تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية، ولبن الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.

مدبولى: توجيهات من الرئيس بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسى للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء فى لبنان.

كما وعد بدراسة المقترح اللبناني لتنفيذ عملية الربط الكهربائي، بالإضافة إلى العمل على سرعة تحديد موعد لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسى الوزراء، شاكراً لرئيس الوزراء اللبنانى دعوته لاستضافة بيروت لاجتماعات تلك الدورة.