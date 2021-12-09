/665192/ننشر-أسماء-9-مصابين-في-حادث-انقلاب-بيجو-بأبوتشت-في-قنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو، بمنطقة كوبري الحبيل بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو بمنطقة كوبري الحبيل بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ننشر أسماء 9 مصابين في حادث انقلاب «بيجو» بأبوتشت في قنا

و أسفر الحادث عن إصابة عبدالرحيم عبداللطيف علي، 55 عاما، بجرح قطعي بالرأس، وسيد زكي عباس، يبلغ من العمر 51 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، والبكري أحمد موسى، يبلغ من العمر 47 عاما، اشتباه كسر بأصابع اليد وجروح، وعوض عبدالمجيد عثمان، 44 عاما، بكدمة في الرقبة، وسعيد لبيب عبادي، يبلغ من العمر 57 عاما، بخلع في الكتف الأيمن، وممدوح عبدالحميد عبدالفضيل، يبلغ من العمر 55 عاما، وأحمد أبو الوفا أحمد، 54 عاما، وعاطف أحمد عبدالسميع، يبلغ من العمر 40 عاما، وضاحي البنا رضوان، يبلغ من العمر 39 عاما، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء 9 مصابين في حادث انقلاب «بيجو» بأبوتشت في قنا

على جانب أخر كلَّف الداودي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة رفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مؤكدا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المقرر ، بالإضافة إلى ضرورة رفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة ، و متابعة مدى التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات المنفذة و الجاري تنفيذها ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

و في نهاية الاجتماع ناقش محافظ قنا موقف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة ، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بتلك الملف، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة ، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات التصالح وإجراءات التقنين.