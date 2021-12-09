/665194/الحكومة-تقرر-حظر-إقامة-الأفراح-أو-العزاء-فى-الأماكن-المغلقة-قرارات

أصدرت لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات بشأن الأوضاع الحالية للسيطرة على الوباء.

دوت الخليج قرارات الحكومة لمواجهة الوباء وأكدت لجنة إدارة أزمة كورونا، على ضروروة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل. كما شددت على حظر دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية بدون تقديم شهادة سلبية PCR وذلك للسماح له باستكمال الاجراءات التى يريد عملها.9 حظر دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية ونرصد فى السطور التالية القرارات الصادرة من لجنة إدارة أزمة كورونا والتى جاءت على النحو التالي:- - الالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة . - الالتزام بالكمامة أثناء التواجد فى الأماكن العامة المغلقة أو المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى. -حظر دخول العاملين أو المترددين على المصالح الحكومية إلا بشهادة لقاح كورونا لن سلبية نتيجة تحليل pcr . - حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة. حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهى والمحلات العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.

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