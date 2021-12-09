/665183/طبيب-الأهلى-يكشف-تطورات-حالة-علي-معلول-وأفشة

قال لدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق والمتواجد حاليا مع المنتخب الوطني في قطر، حالته مطمئنة ‏للغاية وفقا لتأكيد الجهاز الطبي للمنتخب.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبوعبلة، إن حالة أفشة في تحسن مستمر ويخضع لاختبار طبي لتقييم موقفه ‏النهائي من المشاركة في التدريبات مع المنتخب الوطني وتسير الأمور بشكل عام بشكل ‏جيد ومطمئنة للاعب.‏

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواصل مع الجهاز الطبي ‏للمنتخب الوطني للتعرف على حالة لاعبي الأهلي الذي تعرضوا لإصابة خلال مشاركة ‏المنتخب في بطولة كأس العرب.‏

علي معلول

كما حرص أبوعبلة على الحديث مع الجهاز الطبي لمنتخب تونس للتعرف على آخر ‏مستجدات حالة علي معلول.‏

وتابع قائلاً:” أنه تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي لمتابعة حالة علي معلول، لاعب الفريق والذي ‏تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب المقامة حاليا في قطر.‏

وقال «أبوعبلة» إن «معلول» أجرى أشعة رنين جديدة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه ‏لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، مؤكداً أن حالة اللاعب في تحسن مستمر ولكن حتى ‏الآن لم يتحدد موقفه من المشاركة مع المنتخب التونسي.‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة «معلول» مطمئنة وفقا لما أكده الجهاز الطبي لمنتخب ‏تونس مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالة اللاعب لتحديد فرص مشاركته في التدريبات والمباريات الرسمية عقب ‏الاختبارات التي سوف يخضع لها.‏ ويشارك علي معلول مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر والتي ‏تستمر إلى 18 من الشهر الجاري.‏

أيمن أشرف

وقال «أبوعبلة» إن الجهاز الطبي للمنتخب أبلغه أن أيمن أشرف أجرى أشعة، وتبين إصابته ‏بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن أيمن أشرف سوف ينضم لبعثة الفريق في قطر فور وصولها هناك ‏لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وخضوعه لفص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة ‏في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري على كأس السوبر الإفريقي.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".