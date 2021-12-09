/665183/طبيب-الأهلى-يكشف-تطورات-حالة-علي-معلول-وأفشة
قال لدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق والمتواجد حاليا مع المنتخب الوطني في قطر، حالته مطمئنة للغاية وفقا لتأكيد الجهاز الطبي للمنتخب.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال أبوعبلة، إن حالة أفشة في تحسن مستمر ويخضع لاختبار طبي لتقييم موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات مع المنتخب الوطني وتسير الأمور بشكل عام بشكل جيد ومطمئنة للاعب.
وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للتعرف على حالة لاعبي الأهلي الذي تعرضوا لإصابة خلال مشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب.
علي معلول
كما حرص أبوعبلة على الحديث مع الجهاز الطبي لمنتخب تونس للتعرف على آخر مستجدات حالة علي معلول.
وتابع قائلاً:” أنه تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي لمتابعة حالة علي معلول، لاعب الفريق والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وقال «أبوعبلة» إن «معلول» أجرى أشعة رنين جديدة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، مؤكداً أن حالة اللاعب في تحسن مستمر ولكن حتى الآن لم يتحدد موقفه من المشاركة مع المنتخب التونسي.
وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة «معلول» مطمئنة وفقا لما أكده الجهاز الطبي لمنتخب تونس مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالة اللاعب لتحديد فرص مشاركته في التدريبات والمباريات الرسمية عقب الاختبارات التي سوف يخضع لها. ويشارك علي معلول مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر والتي تستمر إلى 18 من الشهر الجاري.
أيمن أشرف
وقال «أبوعبلة» إن الجهاز الطبي للمنتخب أبلغه أن أيمن أشرف أجرى أشعة، وتبين إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.
وأوضح طبيب الأهلي أن أيمن أشرف سوف ينضم لبعثة الفريق في قطر فور وصولها هناك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وخضوعه لفص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري على كأس السوبر الإفريقي.
وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.
الرجاء
وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".
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