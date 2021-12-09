«عايز تتطير دول كمان!»..محمد رمضان يثير الجدل بصور مع 3 طيارين جُدد

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لازال الفنان محمد رمضان يذكر جمهوره بحادثه المؤسف مع الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك من خلال إعادة نفس الموقف كل فترة مع أشخاص أخرين، فتارة مع مضيفات الطيران، وأخرى مع طاقم طائرة بالكامل.

دوت الخليج يرصد صور محمد رمضان مع طاقم طائرة

وظهر محمد رمضان خلال الصور، التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، مع 3 طيارين رافعين علامة نمبر وان الذي اشتهر بها رمضان منذ أن ذاع صيته في الوسط الفني.

وبرغم مرور دقائق قليلة على نشر الصورة، بدأت تعليقات الجمهور المهاجمة لمحمد رمضان، اذ جاءت على النحو الأتي: “دير بالك لا يشتكون بعد”، “تاني”، “طيار جديد عايز تطيره”، “ايه هتفنش دول كمان”، وغيرها من التعليقات المشابهة.

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب فيديو مع ملكة جمال الهند

على الصعيد الأخر، قدم المحامي سمير صبري بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد إثارته للجدل بمقطع فيديو جمعه بالفنانة وملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

قال سمير صبري في تصريحاته لقناة "العربية" أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، مشيرا إلى أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية ايحائية".

وأضاف سمير صبري أنه أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان، وطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع.

وطالب المحامي المصري بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وإحالة رمضان رمضان للمحاكمة الجنائية.

محمد رمضان يتألق في دراما رمضان 2021

وكان شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.