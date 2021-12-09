ملف طبي شامل للاعبي الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي ومونديال الأندية ‏

/665186/ملف-طبي-شامل-للاعبي-الأهلي-استعدادا-للسوبر-الإفريقي-ومونديال-الأندية

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتهاء‏ من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر ‏اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل ‏الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبوعبلة إن جميع التحاليل والفحوصات الطبية للاعبي الأهلي الخاصة بالقلب والتنفس ‏والصدر وجميع التحاليل المطلوبة في الملف الطبي الشامل جاءت سليمة لجميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي حيث يخوض تدريباته على ملعب التتش والتي تشتمل ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمرءا .‏

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.