/665188/يحي-عيسوى-نقدر-أهالي-مطروح-وإسكان-النواب-نقلت-للحكومة-إشكاليات-التجمعات-القروية-وتم-حلها-فوريا

قال النائب يحيى عيسوى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ان لجنة الاسكان قامت بزيارة أحد القرى في مدينة الضبعة، والتي استهدفت تقنين اوضاعهم وعمل توسعة للأحوزة العمرانية لهم، حيث تم الاستماع للمواطنين بهذا الشأن، موضحا أنه سوف يتم رفع كل هذه الطلبات من لجنة الاسكان إلى الحكومة من اجل تنفيذها والإستجابة لها.

دوت الخليج

وعبر النائب يحيي عيسوي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، عن تقديره لأهالي الضبعه لوقوفهم مع الدولة المصرية بشأن تنفيذ مشروع الضبعة، كما أن لجنة الاسكان ستعمل جاهدة لحل كافة طلباتهم وتلبيتها، منوها إلى إستجابة اللجنة الفورية والسريعة لمطالبهم الخاصة بتوفير تجمعات سكنية مخططة، الأمر الذي سبب سعادة عارمة لهم.

ردد أهالي التجمعات القروية بمدينة الضبعة، هتاف " دوت الخليج"، و" يحيا السيسى"، وذلك تعليقا على الإستجابة السريعة لمطالبهم الخاصة بتوفير تجمعات سكنية مخططة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لتفقدعع عدد من المشروعات القومية بالمحافظة ومتابعة تنفيذها على الأرض والاستماع لمطالب المواطنين.

وأعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاستجابة من قبل الحكومة لمطالب أهالي التجمعات القروية بالمدينة على أن يتم توفير تجمعات مخططة شاملة جميع المرافق والخدمات ومؤهلة للحياة، وهذا ما استقبله الأهالي بالفرح مرددين هتاف دوت الخليج.

ووجه الأهالي الشكر للقيادة السياسية على الاستجابة السريعة للمطالب، مؤكدين أنهم مع القيادة السياسية فى كل خطوة الهدف منها تحقيق التنمية.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.