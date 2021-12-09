أخبار مصرية

يحي عيسوى: نقدر أهالي مطروح.. وإسكان النواب نقلت للحكومة إشكاليات التجمعات القروية وتم حلها فوريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

/665188/يحي-عيسوى-نقدر-أهالي-مطروح-وإسكان-النواب-نقلت-للحكومة-إشكاليات-التجمعات-القروية-وتم-حلها-فوريا

قال  النائب يحيى عيسوى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ان لجنة الاسكان قامت بزيارة أحد القرى في مدينة الضبعة، والتي استهدفت تقنين اوضاعهم وعمل توسعة للأحوزة العمرانية لهم، حيث تم الاستماع للمواطنين بهذا الشأن، موضحا أنه سوف يتم رفع كل هذه الطلبات من لجنة الاسكان إلى الحكومة من اجل تنفيذها والإستجابة لها.

دوت الخليج

وعبر النائب يحيي عيسوي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، عن تقديره لأهالي الضبعه لوقوفهم مع الدولة المصرية بشأن تنفيذ مشروع الضبعة، كما أن لجنة الاسكان ستعمل جاهدة لحل كافة طلباتهم وتلبيتها، منوها إلى إستجابة اللجنة الفورية والسريعة لمطالبهم الخاصة بتوفير تجمعات سكنية مخططة، الأمر الذي سبب سعادة عارمة لهم.

66d86f7af8.jpg

 

 

d8209786f0.jpg

 

 

bde6b5410c.jpg

 

 

9934d68689.jpg

 

 

640e7ef657.jpg

 

 

4ed091b0b4.jpg

 

 

c51734c843.jpg

 

 

2f4b63fa40.jpg

 

 

8b87a025d1.jpg

 

 

ردد أهالي التجمعات القروية بمدينة الضبعة، هتاف " دوت الخليج"،  و" يحيا السيسى"، وذلك تعليقا على الإستجابة السريعة لمطالبهم الخاصة بتوفير تجمعات سكنية مخططة.

 

دوت الخليج

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لتفقدعع عدد من المشروعات القومية بالمحافظة ومتابعة تنفيذها على الأرض والاستماع لمطالب المواطنين.

وأعلن النائب عماد سعد حمودة،  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،  الاستجابة من قبل الحكومة لمطالب أهالي التجمعات القروية بالمدينة على أن يتم توفير تجمعات مخططة شاملة جميع المرافق والخدمات ومؤهلة للحياة، وهذا ما استقبله الأهالي بالفرح مرددين هتاف دوت الخليج.

1e050b6054.jpg

 

ووجه الأهالي الشكر للقيادة السياسية على الاستجابة السريعة للمطالب، مؤكدين أنهم مع القيادة السياسية فى كل خطوة الهدف منها تحقيق التنمية.

41291df3d6.jpg

 

 

ff81db891a.jpg

 

 

75023b0899.jpg

 

 

458b6900e9.jpg

 

 

7fd6c69509.jpg

 

 

e0c7b501f2.jpg

 

 

0d9a42f187.jpg

 

 

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي،  أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يحي عيسوى: نقدر أهالي مطروح.. وإسكان النواب نقلت للحكومة إشكاليات التجمعات القروية وتم حلها فوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا