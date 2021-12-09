إسكان النواب تستمع لمطالب أهالى سيدى عبد الرحمن بمطروح..وحمودة يؤكد"استجابة فورية من الحكومة"«فيديو وصور»

/665190/إسكان-النواب-تستمع-لمطالب-أهالى-سيدى-عبد-الرحمن-بمطروحوحمودة-يؤكداستجابة-فورية-من-الحكومةفيديو-وصور

استمع وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمطالب أهالي التجمعات القروية بمدينة سيدى عبد الرحمن، والمتعلقة بالمخططات الاستراتيجية فيما أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلمانى ولجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين المتعلقة بتوفير أماكن مخططة وتجمعات سكنية مؤهلة للسكن، وذلك فى ضوء خطة الدولة لتوفير سكن بديل وآمن وحياة كريمة للمواطنين.

دوت الخليج وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السلطة التنفيذية تعمل على إعادة تخطيط المنطقة الغربية بما يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال تجمعات سكنية مخططة تتمتع بكافة المرافق والخدمات وفى نفس الوقت للقضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أن محافظة مطروح أيضا ستكون ضمن مبادرة حياة كريمة وهو الأمر الذى سيكون له تداعيات إيجابية على كل القرى، مشيرا إلى أن كل الإشكاليات ستمم مناقشتها والوصول لحلو شأنه بما يخدم المواطن. إسكان النواب تستمع لمطالب أهالى سيدى عبد الرحمن بمطروح..وحمودة يؤكد"استجابة فورية من الحكومة" يذكر ان وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يواصل زيارته التفقدية لمحافظة مرسي مطروح، حيث يقوم بجولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولةوقال النائب عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة حريصة علي تفقد المشروعات القومية والاستماع إلي مطالب الأهاليوالتقى وفد النواب أمس اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وزار الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة مطروح

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